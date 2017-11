Das Programm am Sonntag, 26. November 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Oberkasseler Literaturherbst: Kinkel in der Schweiz

Zum Abschluss des Oberkasseler Literaturherbstes wurde ein Abend dem Dichter und Politiker Gottfried Kinkel gewidmet, und zwar im Weinlokal Kinkelstuben in der Kinkelstraße. Der „Oberkasseler Jung‘“ ist in seiner Heimat natürlich bekannt. Interessant ist aber auch die Zeit, die Kinkel nicht in Oberkassel verbracht hat, und so beschäftigte sich Informationswissenschaftler Prof. Dr. Hermann Rösch mit Kinkels Schweizer Jahren. Erika Altenburg liefert einen Einblick.

Musik zum Mitmachen: Miteinander Singen

Bei Konzerten heißt es ja häufig: Einfach nur zuhören, vielleicht noch etwas mitwippen oder -klatschen. Ganz anders läuft die Veranstaltungsreihe „Miteinander Singen“ in der Kirche St. Franziskus. Gesangspädagogin Gertraud Thalhammer bringt hier nämlich alle Gäste zum Singen. Jeder kann einfach vorbeikommen und mitmachen. Patricia Guzman war dabei und berichtet von einem Abend mit vielen Melodien.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

Die Jugend an sich – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

In Bewegung: Kampfsport kennenlernen

Jackie Chan hat diese coolen Bewegungen in vielen Filmen vorgemacht – aber wie schwierig sind die tatsächlich? Das merkt man erst, wenn man es mal selbst ausprobiert. Ob Karate, Kung Fu oder Taekwondo – die Möglichkeiten sind vielfältig. Aber was denken Schülerinnen und Schüler so über Kampfsport? Und was genau steckt eigentlich hinter der japanischen Sportart Jiu Jitsu? Die Jugendredaktion gibt einen Überblick.

Moderation: Zoe Jadron und Klara Lichtenthal

Redaktion & Produktion: Said Suma

