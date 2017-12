Die Sendung am 3. Dezember 2017

Sein Lieblingsplatz ist die Orgel

Christian Brandenburger war viereinhalb Jahre alt, da saß er in der Kirche St. Josef in Beuel. An der Orgel spielte der französische Organist Olivier Latry zwei Stunden lang Werke des Komponisten Olivier Messiaen. In diesem Augenblick stand für ihn fest, dass er Orgel spielen will. Bis heute hat der 13-Jährige mehrmals beim Bundeswettbewerb „Jugend komponiert“ teilgenommen und gewonnen, denn sein Ziel ist, Komponist zu werden. Zu erleben ist der blutjunge Orgelspieler am 16. Dezember um 17 Uhr beim Adventskonzert des Kardinal-Frings-Gymnasiums in Bonn-Beuel. Johanna Risse berichtet.