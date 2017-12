Das Programm am Sonntag, 10. Dezember 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Lesung im Wohnzimmer

Fremde Besucher zu einer Lesung ins eigene Wohnzimmer einladen – Regina Illemann hat es gewagt. Im Rahmen des kulturellen Adventskalenders „Unerwartet erwartet“ gibt es jeden Abend ein anderes Angebot in der Bonner Nordstadt, zum Beispiel Rudelsingen oder Adventskino. Und am kommenden Donnerstag öffnet Regina Illemann ihre Wohnungstür für interessierte Besucher. Sie wird ihre eigenen Gedichte vortragen. Im Studiogespräch erzählt sie, wie sie sich auf ihre Lesung vorbereitet und was für sie der Advent bedeutet.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

Frings On Air – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das Radiomagazin aus dem Kardinal-Frings-Gymnasium

Vor mehr als 10 Jahren war er Schulseelsorger und Religionslehrer am Erzbischöflichen Kardinal-Frings-Gymnasium in Beuel. Im Sommer wurde er in Mainz zum Bischof geweiht: Prof. Dr. Peter Kohlgraf war nun zu Gast an seiner alten Schule und natürlich war die Schülerredaktion dabei und hat mit ihm gesprochen. Außerdem haben sich die jungen RadiomacherInnen „Die unendliche Geschichte“ im Jungen Theater Bonn genauer angeschaut.

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

Jede und jeder kann hier mitmachen: In der Medienwerkstatt Bonn gestalten engagierte Leute ihr eigenes Radioprogramm. Das Ergebnis: ein hörenswertes Magazin mit Themen aus Bonn und der Region, jeden Sonntagabend auf Radio Bonn/Rhein-Sieg.