Die Sendung am 17. Dezember 2017

Entschleunigung an Gleis 1

Gerade im Advent ist der Betrieb auf dem Bahnhof geprägt von Eile und Hast, aber auch von Warten und Ungeduld. Die Bahnhofsmission Bonn in gemeinsamer Trägerschaft von Diakonie und Caritas bietet nun eine besondere Gelegenheit innezuhalten: Mit einer spirituellen Rast mit geistlichen Impulsen für den weiteren Weg am Mittwoch vor Weihnachten und einer Weihnachtsfeier an Heiligabend. Alle Menschen, die an diesen Tagen unterwegs sind, sind herzlich eingeladen.

Johanna Risse berichtet.