Die Sendung am 25. Dezember 2017

Konkreter Dienst am Nächsten

An Weihnachten räumt die Gemeinschaft Sant’Egidio in Rom ihre Kirche aus, um dort bedürftige Menschen aus dem Viertel zu bewirten. Die Bonner Jugendkirche „campanile“ hat die Idee nach Bonn geholt: Mehrfach im Jahr lädt nun auch sie Menschen aus dem Stadtviertel zum Essen in Sankt Franziskus ein. Das Ziel: Konkreter Dienst am Nächsten, Aufbau von Gemeinschaft, viel Freude bei der Sache und das alles in dem Wissen, dass wir Gäste im Hause Gottes sind, der letztlich einlädt. Johanna Risse berichtet.