Das Programm am Sonntag, 24. Dezember 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Ohne Eile und Hektik: Achtsam Essen

Gerade an den Weihnachtagen wird viel geschlemmt. Es gibt Familientreffen mit Weihnachtsbraten, Lebkuchen, Plätzchen und vielen angeregten Gesprächen. Ganz anders funktioniert achtsames Essen. Das hat Lydia Papenfuss beim ayurvedischen Buffet bei Schnells Kostbarkeiten in Swisttal-Heimerzheim genauer kennengelernt. Hier geht es darum, gesund und in Ruhe, ohne Hektik und Eile zu essen.

DIGI CAMP: Digitalen Stress bewältigen

Viele Kinder und Jugendliche wünschen sich zu Weihnachten ein neues Smartphone oder Tablet. Mal zwischendurch im Internet surfen und immer gut erreichbar sein – das macht die neue Technik möglich. Aber all das kann auch für digitalen Stress sorgen. Und damit Schülerinnen und Schüler den rechtzeitig erkennen und mit ihm klarkommen können, wurde das Präventionsprojekt „DIGI CAMP“ ins Leben gerufen (eine Kooperation von BG3000, BARMER und TÜV Rheinland). Gestartet ist es an einer Bonner Schule. Nun wird es deutschlandweit durchgeführt. Beate Rinaldi berichtet.

Kultur – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Ein ungewöhnlicher Buchladen, besondere Klänge und typische Weihnachtsgerichte

Gute Bücher sind oft gar nicht leicht zu finden. Was es jenseits der Bestseller-Listen zu entdecken gibt, darauf möchte Alfred Böttger in seinem Buchladen aufmerksam machen. Außerdem bietet er regelmäßig Veranstaltungen an. Das Konzept geht auf, denn im vergangenen Jahr wurde der Laden mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Außerdem stellt Erika Altenburg die Klanginstallation „zeit-ton-passagen“ vor, die noch bis zum Jahresende geöffnet ist, und liefert Informationen und Rezepte rund ums Thema Wild.

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

Jede und jeder kann hier mitmachen: In der Medienwerkstatt Bonn gestalten engagierte Leute ihr eigenes Radioprogramm. Das Ergebnis: ein hörenswertes Magazin mit Themen aus Bonn und der Region, jeden Sonntagabend auf Radio Bonn/Rhein-Sieg.