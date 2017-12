Die Sendung am 31. Dezember 2017

Leuchtende Steine

Der 1945 geborene Maler und Grafiker Bernd Schwering befasst sich in seiner Serie „Leuchtende Steine“ seit elf Jahren in intensiven Recherchen und Reisen mit dem Orden der Zisterzienser, dem auch das Rheinische Landesmuseum Bonn noch bis zum 18. Februar eine eigene Ausstellung widmet. Schwering besucht bereits vergangene und heute noch erhaltene Zisterzienserklöster in ganz Europa, dokumentiert die jeweiligen Abteien in unzähligen Fotografien und erstellt auf deren Basis in realistischer Malerei eine ganz neue Ansicht der zisterziensischen Architektur.

Johanna Risse berichtet.