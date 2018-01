Das Programm am Sonntag, 7. Januar 2018

Kreuz&Quer – 19 Uhr bis 19.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Klimaschutz im Großen und im Kleinen

Öfter mal Bus und Bahn statt dem Auto nehmen oder auch einfach mal bewusst weniger heizen. Klimaschutz fängt im Kleinen an, wird aber natürlich auch groß und global diskutiert. Nach der Weltklimakonferenz liefern wir zu Beginn des neuen Jahrs einen Rückblick auf das Großereignis: Irene Groß hat darüber mit Christoph Bals, dem politischen Geschäftsführer von Germanwatch, gesprochen. Außerdem hat Hans C. Jähnichen nachgefragt, wie die Bonner das Thema Klimaschutz im Alltag angehen.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

Nachgefragt – das intensive Radiogespräch – 19.30 Uhr bis 20 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Was bringen die guten Vorsätze?

Gute Vorsätze haben viele – doch sich daran halten tun sich bei weitem nicht alle. Egal ob es darum geht, mehr Sport zu machen, mit dem Rauchen aufzuhören oder einfach häufiger aufzuräumen: Wer seine selbst gesteckten Ziele nicht einhalten kann, gerät dadurch schnell unter Druck. Was ist also nützlich, was belastet? Und wird es beim nächsten Mal tatsächlich anders? Benediktinerabt Notker Wolf hat zu genau diesem Thema ein Buch veröffentlicht und wird Ausschnitte daraus bei einer Lesung im Bonner Münster-Carrée am 15. Januar präsentieren.

Moderation: Susanna Biskup

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

