Die Sendung am 14. Januar 2018

Schätze aus der Bonn-Box

Was nicht mehr gebraucht wird, aber noch gut ist, kommt in die “Givebox” – und von dort in neue Hände: Das ist das Konzept so genannter Give-Boxen. Um ein Zeichen gegen die Wegwerfmentalität zu setzen, hat der Bonner Patrick Kutzer sich dafür eingesetzt, dass auch Bonn solch eine Box bekommt – gemeinsam mit der Kirchengemeinde Sankt Petrus. Sie hat die Erlaubnis erteilt, die Give-Box auf dem Gelände der Kirche Sankt Marien aufzubauen und hat auch die Finanzierung unterstützt.

Johanna Risse berichtet.