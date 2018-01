Das Programm am Sonntag, 28. Januar 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Sitzung der Lustigen Bucheckern

Mit 50 Besuchern hat die Karnevalssitzung des Damenkomitees „Lustige Bucheckern“ vor 12 Jahren begonnen. Dieses Jahr waren sie schon mit 200 Mann bzw. Frau zu Gast im Rheinischen Landesmuseum. Erneut haben sie eingeladen in die historische Schule „Kayjass Nummero Null“, wo gelehrt wird, wie Karneval früher einmal war. Als Gast-Redner trat diesmal Konrad Beikircher auf und lieferte seinen Beitrag zum Oberthema „Ons Rheinische Forderkaat“. Erika Altenburg berichtet.

Ausstellung der Fabelwesen

Während sich Menschen in der Karnevalszeit mithilfe von Verkleidungen in andere Wesen verwandeln, taucht das kunsthistorische Institut der Uni Bonn in die Welt von Wesen ein, die auch ohne Verkleidung seltsam, wunderlich, schaurig und einfach anders sind. Sofia Markou hat kurz vor Öffnung der Ausstellung „Fabelwesen“ schon mal Kontakt mit Kobolden, Drachen und Einhörnern aufgenommen.

Moderation: Lydia Papenfuss

Redaktion: Lisa Mattil-Krause & Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————

DIE JUGEND AN SICH – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Wir stellen uns vor

Der Nachwuchs der Medienwerkstatt Bonn trifft sich jeden Dienstag nach der Schule und grübelt über mögliche Themen und Umsetzungen. Diesmal stellen sich die sieben Jugendlichen persönlich vor und schildern ihre Motive, einmal pro Monat eine eigene Radiosendung auf die Beine zu stellen.

Moderation: Klara Lichtenthal

Redaktion & Produktion: Said Suma

—————————

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

Jede und jeder kann hier mitmachen: In der Medienwerkstatt Bonn gestalten engagierte Leute ihr eigenes Radioprogramm. Das Ergebnis: ein hörenswertes Magazin mit Themen aus Bonn und der Region, jeden Sonntagabend auf Radio Bonn/Rhein-Sieg. In der Spalte rechts sind aktuelle Beiträge zu hören, unser Newsletter hält Sie über unser Programm auf dem Laufenden.