Das Programm am Sonntag, 4. Februar 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Seltene Hühner, Kräuter und Gemüsesorten

Was wir in der Frische-Abteilung der Supermärkte angeboten bekommen, ist nur noch standardisierte Einheitsware – in Bonn wie in Berlin. Aber es gab eine Zeit davor, als Tomate noch nicht gleich Tomate und Huhn noch nicht gleich Huhn waren. Der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt ist Hüter dieses kostbaren Erbes und präsentiert seltene Sorten am 18. Februar beim „Saatgut-Festival“ in der Waldorfschule in Hangelar. Vereinsvorsitzende Susanne Gura gibt im Interview erste „Kostproben“ vom diesjährigen Programm.

NACHGEFRAGT – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Beschleunigung vs. Entschleunigung

Sie gibt unserem Leben eine scheinbar natürliche Ordnung und ist Grundvoraussetzung dafür, Gedanken über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu formulieren: Die Zeit. Ist sie „vom Himmel gefallen“? Und warum beschert sie so vielen Menschen Druck und Stress und Überlastung? Zu Gast in unserem intensiven Radiogespräch ist der Bonner Theologe Prof. Markus Saur. Er trifft am 15. Februar im evangelischen Kirchenpavillon am Kaiserplatz auf einen Astro-Physiker, um gemeinsam zu ergründen, was wir über die Entstehung und Bedeutung von Zeit eigentlich wissen und wie wir bewusster mit ihr umgehen können. Im Interview gibt er einen Ausblick auf diesen Abend.

