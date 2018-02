Das Programm am Sonntag, 11. Februar 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Es gibt sie wirklich: Gravitationswellen

Vor 2 Jahren haben Forscher es bekannt gegeben: Gravitationswellen gibt es tatsächlich. Was genau ist das eigentlich? Wie können diese Wellen hörbar gemacht werden? Warum ist diese Entdeckung so wichtig? Und was hat das alles mit Albert Einsteins Relativitätstheorie zu tun? Darüber spricht Mario Rembold mit Prof. Dr. Michael Kramer vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn.

Moderation: Mario Rembold

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————

FRINGS ON AIR – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das Radiomagazin aus dem Kardinal-Frings-Gymnasium

Einhorn, Cowboy oder doch vielleicht Froschkönig? Welche Kostüme sind 2018 im Trend? Die Schülerredaktion hat sich in dieser Sendung aber nicht nur mit dem Thema Karneval beschäftigt, sondern auch einen genaueren Blick auf den Schulalltag geworfen. Der verläuft nämlich nicht immer ganz reibungslos und wenn es Schülern mal schlecht geht oder sie sich verletzen, dann ist der Sanitätsdienst zur Stelle. Und den gibt es schon seit mehr als 20 Jahren.

—————————

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

Jede und jeder kann hier mitmachen: In der Medienwerkstatt Bonn gestalten engagierte Leute ihr eigenes Radioprogramm. Das Ergebnis: ein hörenswertes Magazin mit Themen aus Bonn und der Region, jeden Sonntagabend auf Radio Bonn/Rhein-Sieg. In der Spalte rechts sind aktuelle Beiträge zu hören, unser Newsletter hält Sie über unser Programm auf dem Laufenden.