Die Sendung am 25. Februar 2018

Botschafter des Glaubens

Die Vereinten Nationen riefen 2013 den World Wildlife Day am 3. März ins Leben – es ist der Gründungstag des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) und soll auf das rasante Verschwinden der Artenvielfalt aufmerksam machen. Einen ganz besonderen Stellenwert räumt die Kirche Sankt Laurentius in Bonn-Lessenich Wildtieren ein. Denn im Innern der Kirche sitzen an vielen Fenstern kleine Tiere aus Ton. So arbeitet etwa an einem Deckenfenster eine schwarze Spinne an ihrem Netz und hoch oben über den Gläubigen hat ein Schmetterling einen Rastplatz gefunden. Es sind Botschafter des Glaubens, sagt Gemeindemitglied Engelbert Kalkum über die Wildtierfiguren.

Johanna Risse berichtet.