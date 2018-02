Das Programm am Sonntag, 25. Februar 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Ansturm auf Saatgut-Festival

In manch einem City-Supermarkt sind Obst und Gemüse ganzjährig bis 24 Uhr verfügbar. Die Besucher des Saatgut-Festivals waren vergangenes Wochenende allerdings auf der Suche nach mehr als dieser Einheitsware, die jedermann zu kaufen kriegt. In der Hangelarer Waldorfschule gab es rund 2.000 Sorten im Angebot. Ebenso viele Menschen waren diesmal gekommen, um neue Geschmackserlebnisse zu sammeln. Erika Altenburg hat Stimmen eingefangen.

Ehrenamtspreis im Haus der Geschichte

Was kann man tun, um Geflüchtete möglichst schnell in die Gesellschaft zu integieren? Und wer fühlt sich eigentlich dafür verantwortlich, Freizeit zu investieren, um an der Stelle Hilfe anzubieten? Der Evangelische Kirchenkreis Bonn hat in vorbildliche Projekte gesucht und die Akteure in drei Kategorien mit dem “Marie Kahle Preis” ausgezeichnet. Dana Schuster war bei der Verleihung im Haus der Geschichte und hat mit den Verantwortlichen gesprochen.

Moderation: Lydia Papenfuss

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————

DIE JUGEND AN SICH – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Erfahrungen im Sozialpraktikum

Schule mal anders: Zwei Wochen lang sind Diana und Klara aus der Jugendredaktion jeden Morgen aufgestanden, um mal etwas anderes zu lernen als Mathe, Deutsch und Kunst. Ihre Aufgabe war es, sich mit Kindern bzw. psychisch kranken Menschen zu beschäftigen. Die Erfahrung war auf jeden Fall neu. Was sie in dieser Zeit gelernt haben und wie Lehrer und Betreuer auf den sozialen Einsatz der Schüler blicken, darüber berichtet die Jugend in ihrer Februar-Ausgabe.

Moderation: Hannes Freitag und Diana Vajbert

Redaktion&Produktion: Said Suma

—————————

