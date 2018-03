Das Programm am Sonntag, 11. März 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Beziehungswerkstatt: Damit die Liebe bleibt

“Hätten wir doch bloß früher mal …” – so könnte der Seufzer eines Paares klingen, das vor dem Beziehungsberater sitzt und anfängt zu verstehen, wie seine Liebe in Gefahr geraten konnte. Die Beratungsstelle für Ehe-, Familie- und Lebensfragen möchte, dass Liebende ihr persönliches “Aha”-Erlebnis schon früher bekommen, noch bevor sie in eine Krise schlittern. Deshalb gibt es die “Beziehungswerkstatt“. Im Interview spricht Erfinderin Heidi Ruster über diese ungezwungene Veranstaltungsreihe, bei der sie kommende Woche zum Film-Abend einlädt. “Manchester by the sea” wird gezeigt und analysiert.

Moderation: Dana Schuster

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————

FRINGS ON AIR – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Kämpfen mit Händen und Zunge