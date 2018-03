Das Programm am Sonntag, 18. März 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Elke Heidenreich in Bonn

Elke Heidenreich hat schon so einiges in Bonn erlebt. Schließlich ist sie als junges Mädchen im Alter von 15 Jahren hierher gezogen und hat eine Weile hier gelebt. Das ist ein sehr wichtiges Alter, in dem man anfängt, „sich fürs Leben zu interessieren, weil man kein Kind mehr ist“, erzählt die Autorin im Interview. Erika Altenburg hat mit ihr über ihre Erlebnisse in Bonn gesprochen, über ihr neues Buch „Alles fließt“ und über die bevorstehende Benefiz-Lesung nächste Woche.

