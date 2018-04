Das Programm am Ostersonntag 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Arbeiten bis zum Umfallen?

Gäbe es solch große Feste wie Ostern nicht, würden manche vielleicht niemals spüren, dass es auch ein Leben ohne Arbeit geben muss und kann. Smartphone und Computer sind die Standleitung der Berufswelt ins Privatleben hinein. Wie man mit den Anforderungen der digitalen Arbeitswelt umgehen kann, darüber wurde kürzlich auf dem Bonner Don Bosco-Campus gesprochen. Eingeladen waren ein ehemaliger Banker und eine Dominikaner-Schwester, bei der viele Menschen Rat suchen, um aus dem aufzehrenden Arbeitsalltag auszubrechen. Patricia Guzman hat die Diskussion verfolgt und ist mit Vortragenden und Besuchern ins Gespräch gekommen.

Moderation: Sofia Markou

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————

NACHGEFRAGT – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Die Schuld-Frage: Gefängnis vs. Ostern

Im Kirchenpavillon am Bonner Kaiserplatz werden derzeit die ganz großen Fragen des Lebens behandelt: „Was uns unbedingt angeht“ nennt sich die Reihe, bei der Gesprächspartner aus zwei verschiedenen Fachrichtungen aufeinander treffen. Am 19. April lautet das Thema „Schuld“, und dazu wird eine Psychiaterin mit dem Moraltheologen Dr. Benedikt Schmidt ins Gespräch gehen. Vorab gibt er im Interview darüber Auskunft, inwiefern der christliche Glaube die Frage nach der „Schuld“ aus einer anderen Perspektive betrachtet, als es z.B. ein Richter tun würde, der einen Menschen zwar bestrafen kann, aber ihn dadurch nicht automatisch von seiner moralischen Schuld befreit.

Moderation: Susanna Biskup

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma