Die Sendung am 8. April 2018

Bonner Klöster öffnen ihre Pforten

Zum zweiten Mal laden die Ordensgemeinschaften in Deutschland zu einem Tag der offenen Klöster ein. Unter dem Motto „Gut. Wir sind da.“ öffnen am 21. April 2018 viele Klöster ihre Pforten. In der Bonner Region beteiligen sich die Steyler Missionare in Sankt Augustin und die Waldbreitbacher Franziskanerinnen in Bonn-Duisdorf. Während die Steyler Einblicke in Ihre Arbeit als weltweit wirkende Missionare geben, kann man den kleinen Konvent der drei Waldbreitbacher Franziskanerinnen in der alten Duisdorfer Kaplanei bei ihrer Laudes, dem kirchlichen Morgengebet, kennen lernen.

Johanna Risse berichtet.