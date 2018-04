Das Programm am Sonntag, 8. April 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Bienengarten: So schmeckt Siegburg

Vor 100 Jahren lebte in Südengland ein angehender Benediktiner-Mönch, der eine ganz ähnliche Situation vorfand, wie die deutschen Imker heutzutage. Es war ein rasantes Bienensterben zu beobachten, und „Bruder Adam“ züchtete so lange vor sich hin, bis er eines Tages eine Rasse geschaffen hatte, die so resistent war, dass sie auch eine langfristig überleben konnte. Der neue Bienengarten auf dem Siegburger Michaelsberg wurde deshalb nach besagtem „Bruder Adam“ benannt. Johanna Risse war bei der Einsegnung dabei.

Moderation: Dana Schuster

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

FRINGS ON AIR – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Bonn-Marathon und G9

Nächsten Sonntag steht der nächste Bonn-Marathon an, und das Kardinal-Frings-Gymnasium ist mit seiner Schul-Staffel gerade mitten im Training. Die jungen Radio-Reporter haben den zuständigen Coach zum Interview getroffen. In einem weiteren Gespräch wird der Direktor befragt, was es zur bevorstehenden „Rolle rückwärts“ zu sagen gibt: Vom verkürzten G8-System steht die Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit an. Neugierige Fragen und umfassende Antworten gibt’s in der April-Ausgabe von Frings on Air zu hören.

