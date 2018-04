Das Programm am Sonntag, 15. April 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Kirschblüte in Bonn

Wenn die ersten Sonnenstrahlen im Frühling für warme Tage in Bonn sorgen, dann ist das eine ganz besondere Zeit in der Altstadt. Viele kommen, um sich die malerische Kirschblüte anzusehen. Unsere Reporterin Dana Schuster wohnt schon seit ein paar Jahren sozusagen mittendrin. Sie erzählt, wie sie und ihre Nachbarn die Zeit erleben und welche besonderen Aktionen es rund um die Kirschblüte in Bonn gibt.

Ohne Geld Leben

Ein Kaffee und ein Brötchen zum Frühstück, eine Suppe zum Mittagessen, abends ins Kino gehen – das alles gehört für viele zum Alltag dazu, und das alles kostet Geld. Können wir auch ohne Geld leben, jenseits von den wirtschaftlichen Zwängen unserer Gesellschaft? Und was bedeutet das für Dinge wie Essen und Unterhaltung, die inzwischen selbstverständlich für uns sind? Eine Gruppe der BUNDJugend hat es in den Osterferien in Bonn ausprobiert. Daniela Erler berichtet.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

—————————

KURUX – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Kulturrucksack in Bonn

Auf einem Seil balancieren, Einrad fahren oder richtig gut jonglieren – im Zirkus sieht das alles ganz schön beeindruckend aus. Bei einem Osterferienprojekt vom Spielezirkus Bonn-Rhein-Sieg im Rahmen des Kulturrucksacks konnten Kinder mal selbst ausprobieren, was Zirkusartisten leisten. Wie genau so ein Zirkusprojekt abläuft, hat sich die junge Redaktion genauer angeschaut. Außerdem Thema: Das Ferienprojekt der Tanzkompanie bo komplex, bei dem es nicht nur ums Tanzen, sondern auch ums Malen ging.

Moderation: Luise Herzog und Nils Steinhauer

Redaktion: Susanna Biskup

Produktion: Said Suma

—————————