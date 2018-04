Die Sendung am 22. April 2018

Was trennt, was eint Christen?

Dorothea Sattler, Professorin an der Universität Münster, ist “die” römisch-katholische Ökumene-Expertin in Deutschland – und war nun in Bonn zu Gast zu einem Vortrag im Katholischen Bildungswerk zu der Frage: “Was eint uns jetzt, was trennt uns noch?” Bei dem Vortrag ging sie auch auf ein Thema ein, das derzeit für Schlagzeilen sorgt: Der Streit der Bischöfe über das gemeinsame Abendmahl konfessionsverschiedener Ehepartner, ausgelöst durch eine geplante Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz. Johanna Risse berichtet.