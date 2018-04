Das Programm am Sonntag, 29. April 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Ein Zuhause in der Not

Etwa 100 Kinder und Jugendliche leben heute im Kinderheim Pauline von Mallinckrodt in Siegburg. Sie sind übergangsweise da, weil ihre Eltern gerade nicht für sie sorgen können. Betreut werden sie nicht nur von Erzieherinnen und Erziehern. Auch der Orden der Schwestern der Christlichen Liebe begleitet die Kinder – und das schon seit Gründung des Hauses. Johanna Risse berichtet.

Kochen im Frühling: Maiwirsing

Unsere Reporterin Erika Altenburg liebt es zu kochen. Ihr Tipp zum Maianfang: Wer es regional, saisonal und frisch mag, sollte unbedingt mal den Maiwirsing testen. Das ist eine ganz besondere Wirsingsorte, die in unserer Region wächst und fast schon verschwunden wäre. Wie man den am besten zubereitet? Da gibt es viele Möglichkeiten…

Moderation: Irene Groß

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

DIE JUGEND AN SICH – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Ehrenamtliches Engagement

Ida ist 18 Jahre alt. Ein Jahr lang hat sie ehrenamtlich in einem Flüchtlingsheim gearbeitet. Im Studiogespräch erzählt sie, was sie in dieser Zeit alles erlebt hat und was ehrenamtliches Engagement für sie bedeutet. Und was denken die Bonner so ganz allgemein über das Thema Ehrenamt? Die Jugendredaktion hat sich mal umgehört und ein paar Geschichten gesammelt.

Moderation: Lea Mühle und Lisa Röding

Redaktion und Produktion: Said Suma

