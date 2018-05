Das Programm am Sonntag, 6. Mai 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Seligsprechung: Clara Fey

Seit 122 Jahren ist das Bad Godesberger Gymnasium nach der jetzt „seligen“ Clara Fey benannt. Die Namensgeberin kommt ursprünglich aus Aachen und war die Gründerin der „Schwestern vom armen Kinde Jesu“. Johanna Risse hat in Erfahrung gebracht, was die gerade erfolgte Seligsprechung bedeutet und wie sie an der Schule in Bad Godesberg aufgenommen wird.

Tango-Festival in Bonn

Zum 11. Mal war Bonn Austragungsort eines Tango-Festivals mit Gästen aus Argentinien und passionierten Tänzern aus der Region. An vier Abenden haben sich vor allem in der Beueler Brotfabrik jeweils ca. 200 Teilnehmer getroffen, um miteinander Tango Argentino zu tanzen. Dana Schuster war dabei und spricht über ihre Faszination.

Moderation: Lydia Papenfuss

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

NACHGEFRAGT – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

200 Jahre Karl Marx

In Trier ist er geboren, und dort hat man ihm jetzt auch eine Statue errichtet – gestiftet von der Volksrepublik China. Ob die Verehrung wirklich so weit gehen sollte, oder inwieweit andererseits eine kategorische Ablehnung seiner Gedanken vorschnell wäre, das bespricht Johanna Risse mit Prof. René Buchholz. Er hat am Vorabend des 200. Geburtstages von Karl Marx einen Vortrag über ihn gehalten.

Moderation: Johanna Risse

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

