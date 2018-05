Die Sendung am 6. Mai

Wohl dem Mann

Wann geht es mir gut – und wann nicht? Wo kann ich in meinem Leben das Wohlsein gegenüber dem Unwohlsein stärken? Und wie könnte mir der Glaube dabei helfen? Fragen, die beim „Wochenende zum Auftanken für Männer“ im Kloster Ehrenstein im Westerwald im Mittelpunkt standen. Ein gemeinsames Angebot des Geistlichen Zentrums St. Petrus und des Katholischen Bildungswerks Bonn. „Wohl dem Mann“ – so der Titel des Wochenendes, der auch Inspiration für den Vatertag am kommenden Donnerstag liefert. Johanna Risse berichtet.