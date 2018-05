Die Sendung am 10. Mai 2018

Bittgottesdienst in den Weinbergen

In der Katholischen Kirche gibt es den uralten Brauch, Christi Himmelfahrt schon in den Tagen zuvor mit Prozessionszügen oder -ritten durch Wald und Wiesen zu feiern. Dabei haben die Gläubigen früher für ein gutes Erntejahr gebetet. Die Tage vor Christi Himmelfahrt wurden deshalb auch “Bitttage” genannt. In Rhöndorf ist diese Tradition bis heute erhalten geblieben: In einer Prozession zieht die Gemeinde durch die Weinberge und feiert anschließend eine Messe zwischen den Rebstöcken. Johanna Risse berichtet.