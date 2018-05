Das Programm am Sonntag, 13. Mai 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Gregor Gysi und die Religion

Er ist nicht gläubig, aber trotzdem ein Sympathisant von Religionen. Gerade war er zu Gast an der Uni Bonn beim „Evangelischen Institut für beruforientierte Religionspädagogik“. Das Thema der Veranstaltung lautete „Religion: Ressource oder Bedrohung“. Kira Heinen und Tobias Kugelmeier haben den Präsident der Europäischen Linken im Anschluss daran getroffen und ihn nach seinem persönlichen Blick auf Religion und Religionsunterricht in Deutschland befragt.

Moderation: Lydia Papenfuss

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————

FRINGS ON AIR – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das Radiomagazin aus dem Kardinal-Frings-Gymnasium

Es ist der Ort, an dem man Schüler gerne mal nach der Schule oder auch während geschwänzter Unterrichtsstunden antrifft: Die Eisdiele. Die Schüler-Redaktion hat sich durch die vier großen Eisdielen in Beuel geschlemmt und präsentiert die Ergebnisse. Außerdem setzt der Radionachwuchs diesmal die Reportage vom Bonn-Marathon fort und gewährt Einblicke in die Entstehung einer Sendung.

—————————