Die Sendung am Pfingstmontag

Ökumenischer Brückenweg

Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, ist eines der drei Hauptfeste des christlichen Glaubens. Zugleich ist es so etwas wie der Geburtstag der Kirche. Traditionell laden die Kirchen in Bonn am Pfingstmontag daher zum “Ökumenischen Brückenweg“. Los geht es um 12:00 Uhr mit einem gemeinsamen Picknick auf der Grünfläche vor der Bonner Oper. Nachdem sich dann alle gestärkt haben, geht es gemeinsam über die Kennedybrücke nach Beuel, wo um 14:00 Uhr die Schlussandacht gehalten wird. Johanna Risse berichtet.