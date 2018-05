Das Programm am Pfingstsonntag, 20. Mai 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Pfingstrosen blühen in den Gärten

Vor allem bei warmem Wetter fühlen sie sich wohl: Die Pfingstrosen stehen in den Botanischen Gärten in Bonn gerade in voller Blüte. Johanna Risse hat sich zum Pfingstfest diese besonderen Blumen genauer angeschaut und erzählt auch die Legende, der die Pfingstrosen ihren Namen verdanken.

Theaternacht: Überall in Bonn Kultur

Bei der mittlerweile 12. Bonner Theaternacht gab es Theater, Tanz und Lesungen an insgesamt 38 Aufführungsorten. Alle konnte Erika Altenburg natürlich nicht besuchen, aber sie hat an diesem Abend natürlich trotzdem viele Eindrücke gesammelt und mit einigen Besuchern gesprochen, z. B. über das Programm im Heimatmuseum Beuel, im Theater Die Pathologie oder im Haus Migrapolis.

Kinderarmut verhindern

Über Kinderarmut sprechen und etwas dagegen unternehmen – das möchte die Bonnerin Fee Linke. Deshalb hat sie gemeinsam mit anderen alleinerziehenden Müttern eine Demonstration in Berlin organisiert. Das Motto: „Es reicht für uns alle“. Patricia Guzmán hat nachgefragt, warum sie sich engagiert und welche Eindrücke sie mitgebracht hat.

Moderation: Dana Schuster

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

—————————

KURUX – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Jugend auf der Bühne: Schultheater in Bad Godesberg

„Schlafzimmergäste“ – so heißt das Theaterstück, das im Juni am Amos-Comenius-Gymnasium in Bad Godesberg aufgeführt wird. 8 Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe haben dafür schon fleißig geprobt. Zu ihnen gehört auch KURUX-Reporter Simon, der in diesem Stück einen 50-jährigen Familienvater spielt. Er berichtet von seinen Eindrücken aus der Probenarbeit, stellt das Stück genauer vor und klärt dabei auch die Frage, wer eigentlich in welchem Schlafzimmer zu Gast ist.

Moderation: Freya Dieckmann und Norina Gaenicke

Redaktion: Susanna Biskup

Produktion: Said Suma

—————————