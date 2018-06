Das Programm am Sonntag, 3. Juni 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Raiffeisen-Ausstellung in Königswinter

Die Raiffeisenbank trägt seinen Namen. Und hier in Bonn und in vielen weiteren Städten gibt es eine Raiffeisenstraße. Warum? Weil Friedrich Wilhelm Raiffeisen einer der ersten war, die sich für die Gründung von Genossenschaften eingesetzt hat. Und weil er vor 200 Jahren geboren wurde, gibt es jetzt eine Wanderausstellung über sein Leben und Werk, die im Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter zu Gast ist. Erika Altenburg war bei der Eröffnung dabei.

Preiswürdig: Familienfonds Robin Good

„Robin Good“ ist ein Familienfonds von Caritas und Diakonie. Das Ziel des Projekts: Gemeinsam etwas gegen Kinderarmut tun und für Familien in Not schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfe leisten. Und das scheint gut zu funktionieren, denn dieses Wochenende wird „Robin Good“ mit dem Anton-Roesen-Preis des Kölner Diözesanrates ausgezeichnet. Johanna Risse hat sich genauer angeschaut, wie der Familienfonds funktioniert und was ihn so preiswürdig macht.

Moderation: Kristina Jochum

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

—————————

NACHGEFRAGT – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Hans Joas: „Die Macht des Heiligen“

Nachgefragt on tour: Moderatorin Johanna Risse ist nach Berlin gereist und hat dort mit dem Soziologieprofessor und Sozialphilosoph Hans Joas von der Humboldt Universität gesprochen. Er wird sein aktuelles Buch “Die Macht des Heiligen – eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung” kommende Woche in Bonn vorstellen. Wie er den Schlüsselbegriff der „Entzauberung“ nun entzaubern möchte? Das erzählt Hans Joas im intensiven Radiogespräch.

Moderation: Johanna Risse

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————