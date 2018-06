Das Programm am Sonntag, 10. Juni 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Bonner Ernährungsrat in der Gründungsphase

Noch ist der Bonner Ernährungsrat eine Initiative, also ein Verein, der sich gründen möchte. Die Gruppe setzt sich schon jetzt für nachhaltige Ernährung ein und hat erste Projekte auf den Weg gebracht. Das Ziel: Lokale Versorgungsstrukturen verändern – von der Verbraucherseite aus gedacht. Erika Altenburg hat nachgefragt, wie das konkret umgesetzt werden soll.

Radio machen: Einfach mal ausprobieren

Man muss nicht unbedingt Profi sein, um einen Radiobeitrag zu machen. Bei uns kann es jeder mal ausprobieren. Und was dabei herauskommt, wenn ganz junge Radiomacher/innen mit dem Mikrofon unterwegs sind, kann sich schon richtig hören lassen: Bei unserem KURUX-Radioworkshop haben die TeilnehmerInnen mal nachgefragt, was die Bonner am liebsten bei tollem Wetter unternehmen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu unseren Kursen.

Moderation: Dana Schuster

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

—————————

Frings On Air – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das Radiomagazin aus dem Kardinal-Frings-Gymnasium

Schule muss nicht immer Unterricht genau nach Lehrplan bedeuten. Immer wieder gibt es Aktionen, die besonders spannend sind: So auch die Projekttage am Kardinal-Frings-Gymnasium. Die Schülerredaktion erklärt, wie genau alles abgelaufen ist, und stellt ein paar der Projekte genauer vor. Außerdem haben die SchülerInnen den stellvertretenden Schulleiter dazu interviewt.

—————————