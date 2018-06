Das Programm am Sonntag, 24. Juni 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Medienwerkstatt Bonn: 1.000 Podcasts!

Immer sonntags bringt unsere Redaktion Themen aus dem Bonn / Rhein-Sieg-Kreis ins Radio. Und die landen dann auch als Podcast online. Wir nehmen Sie mit auf eine kleine Zeitreise und sprechen über unsere Redaktionsarbeit in den letzten Jahren. Bernd Rößle, ehemaliger Redaktionsleiter, erzählt im Studio von unserem ersten Podcast: Vor 11 Jahren haben sich unsere Redaktionsmitglieder in die Justizvollzugsanstalt Rheinbach getraut und sich mit den Themen Glück und Schuld befasst. Außerdem lernen Sie Erika Altenburg kennen, die unseren Podcast # 1.000 produziert hat. Und Sie hören, welche Themen wir noch so in den letzten Jahren bearbeitet haben.

Auf Nelson Mandelas Spuren

Nelson Mandela wäre diesen Sommer 100 Jahre alt geworden. Und deswegen hat das Netzwerk Bonnections diverse Aktionen ins Leben gerufen. Am Montag gab es im Rudolf-Steiner-Haus einen Vortrag und einen ganz besonderen Austausch: mit SchülerInnen der Gesamtschule Bonns-Fünfte und der Bonner Anti-Apartheid-Aktivistin Ingeborg Wick. Patricia Guzman berichtet.

Moderation: Dana Schuster

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

DIE JUGEND AN SICH – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Wenn Klausuren für Stress sorgen

Schule bedeutet nicht nur, Neues zu lernen und sich Wissen anzueignen. Schule bedeutet auch, genau dieses Wissen im richtigen Moment in Klausuren wieder abrufen zu können. Und das sorgt bei vielen SchülerInnen für Stress. Genau darüber spricht die junge Redaktion in dieser Sendung. Und sie fragt nach, ob das dann an der Uni anders wird…

Moderation: Klara Lichtenthal und Lea Mühle

Redaktion und Produktion: Said Suma

