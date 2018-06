Die Sendung am 1. Juli 2018

Als Rheinländer in Berlin

Der Ordensbruder Damian Bieger hat in Bonn Theologie studiert und war eigentlich fest verwurzelt im Rheinland, da wurde er nach Berlin berufen – in den Ordens-Konvent der Franziskaner mitten in der City: St. Ludwig in Berlin-Wilmersdorf. Die Pfarrei umfasst derzeit fast 11.000 Katholiken und ist damit die zweitgrößte Pfarrei im Erzbistum Berlin. Wie geht es dem ehemaligen Bonner in Berlin? Welche Unterschiede gibt es in der Seelsorge? Vermisst er das Rheinland?

Johanna Risse berichtet.