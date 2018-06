Das Programm am Sonntag, 1. Juli 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Gemüse: So schmeckt’s!

Thomas Vilgis ist Physiker und Kochbuchautor. Er hat in der Bonner Familienbildungsstätte ein paar seiner Geheimnisse gelüftet, wie man Gemüse so zubereitet, dass es “knackig, knallig und knusprig” bleibt oder wird. “Aroma Gemüse – Der Weg zum perfekten Geschmack” heißt sein neuestes Buch, in dem er nach aktuellem Stand der Forschung sogar mit dem Strunk des Blumenkohls Geschmacksexplosionen produzieren kann. Wir waren bei seinem Vortrag.

WM-Pokal aus Kolumbien

Henry Melo ist eigentlich in Ráquira/Kolumbien zu Hause. Kürzlich hat er seine sieben Sachen gepackt und dem deutschen Partner-Ort einen Besuch abgestattet. Es ging nach Wachtberg-Adendorf, das ebenso wie “Ráquira” eine lange Töpfer-Tradition vorweisen kann. Gemeinsam mit Adendorfern hat er eine Woche lang getöpfert und seinen begehrten WM-Pokal aus Ton präsentiert. Patricia Guzman hat ihn bei der Arbeit besucht.

Kunst für Nachhaltigkeit

In den früheren Räumen der Bonner Volkshochschule werden bis zum 15. Juli “Examples to follow” ausgestellt. Es handelt sich um Kunstinstallationen, die sich ganz sinnlich mit Missständen und Zukunftsvissionen für mehr Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Die pedalbetriebene Waschmaschine kann genauso bestaunt werden, wie das vergoldete Gras der Bonnerin Claudia Genschow. Dana Schuster hat sie inmitten der Ausstellung getroffen.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————

NACHGEFRAGT – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Meditation vs. Stress und Krankheit

Leo Jacobs ist Kontemplationslehrer. Seine Kunst zur inneren Ruhe zu finden, vermittelt er regelmäßig in Kursen und Klostertagen. Die Meditation ist bei ihm nicht nur Mittel zur Stressbewältigung, sondern auch der Weg zu spirituellen Erfahrungen. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Betreuung krebskranker Menschen. Im Interview erzählt Leo Jacobs, wie er die negativen Vorhersagen seiner Ärzte seit Jahren überwindet.

Moderation: Susanna Biskup

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————