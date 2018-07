Das Programm am Sonntag, 15. Juli 2018

SCHULPROJEKT – 19 Uhr bis 20 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Projektwoche am Gymnasium Lohmar

Ganz so viel ist am Ende eines Schuljahres meist nicht los. Aber statt Galgenmännchen, Filmvorführungen und Ausflügen zur Eisdiele gab es am Gymnasium Lohmar in der letzten Schulwoche Projekte – von Geocaching über kreatives Schreiben bis hin zu Jazz-Improvisation. Einige Schülerinnen und Schüler haben sich fürs Radiomachen entschieden und waren als Reporter unterwegs, um besonders spannende Projekte vorzustellen.

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

1 Million für Kinder und Jugendliche in Ghana

Dorothea Hahn aus Bonn hat es geschafft: 1 Million Euro hat die pensionierte Lehrerin in den letzten 22 Jahren gesammelt. Damit hat sie sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Ghana eingesetzt und Projekte von Don Bosco Mondo unterstützt. Im Studiogespräch erzählt sie, was sie in dieser Zeit alles erlebt hat und warum sie sich gerade für Ghana einsetzt.

„Astrotainment“ im Deutschen Museum

„Pauls portables Planetarium“ – das ist Springmaus-Schauspieler und -Pianist Paul Hombach mit Laptop, großer Leinwand, beeindruckenden Bildern und vielen unterhaltsamen und informativen Geschichten. Immer wieder ist Hombach mit seinem „Astrotainment“ im Deutschen Museum in Bonn zu Gast. Erika Altenburg berichtet, was er dieses Mal über den Himmel an verschiedenen Urlaubsorten und über die kommende Mondfinsternis zu erzählen hatte.

Moderation: Beate Rinaldi

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

KURUX – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Nachhaltigkeit und Fair Trade an der Schule

Ein „Fairomat“, also ein Automat mit fair gehandelten Produkten – den gibt es am Amos-Comenius-Gymnasium Bonn. Die junge Kulturredaktion berichtet, was an der Schule noch so organisiert wird, damit sich die Schülerinnen und Schüler immer wieder mit Nachhaltigkeit und Fair Trade beschäftigen. Und auch an der Ursulinenschule Hersel denken die Schülerinnen im Rahmen einer Projektwoche über diese Themen nach.

Moderation: Elena Castorina und Susanna Gärtner

Redaktion: Susanna Biskup

Produktion: Said Suma

