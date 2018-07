Das Programm am Sonntag, 22. Juli 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Sorgen der Katholischen Flüchtlingsarbeit

Mit den Worten „Ich bin traurig“ begann vor zwei Wochen eine Videobotschaft des Kölner Erzbischofs Woelki. Anlass seines Videos war der Unionsstreit in der Flüchtlingsfrage (hier zum Nachsehen). Jetzt hat sich der Arbeitskreis der Katholischen Bonner Flüchtlingskoordination ebenfalls mit einem Video zu Wort gemeldet. Es geht darum, die Sorgen über die innerkirchliche Unterstützung und Wertschätzung der Geflüchtetenhilfe zum Ausdruck zu bringen. Wir haben sie bei ihrem Dreh am Rhein begleitet.

Zu Besuch in der Blindenbücherei

Die Sommerferien sind die ideale Zeit, um ein dickes Buch mal in einem Rutsch durchzukriegen. Für Menschen mit Sehbehinderung gibt es in Bonn ca. 5.000 Bücher zur Auswahl: Die eine Hälfte ist in Blindenschrift geschrieben, die andere als Hörbuch im eigenen Ton-Studio produziert. Johanna Risse berichtet über Deutschlands einzige Katholische Blindenbücherei in der Graurheindorfer Straße. Bücher lassen sich dort sogar per Versand kostenfrei ausleihen.

Moderation: Denice Schaper

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

KULTUR – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Die kleine Kultur im Bonner Sommer

Erika Altenburg entführt in der Juli-Ausgabe ihrer Kultur-Sendung wieder ins Reich der Sinne. Genau hingehört wird beim aktuellen Stadtklangprojekt an 16 Punkten im Bonner Stadtgebiet. Hingesehen wird im Siebengebirgsmuseum in Königswinter, wo sie auf die Autoren des Buchs „111 Orte, die man gesehen haben muss“ trifft. Und natürlich wird auch wieder geschmeckt: Keine Grillparty ohne Kartoffelsalat – unkonventionelle Rezepte gibt’s am Ende der Sendung.

Redaktion & Moderation: Erika Altenburg

Produktion: Said Suma

