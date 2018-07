Die Sendung am 29. Juli 2018

Urlaub zu Hause – auf dem Abenteuerspielplatz

Seit Anfang der Sommerferien sind sie eifrig zugange: Auf der Wiese neben der Turnhalle in Alfter-Oedekoven bauen Kinder zwei Wochen lang aus Brettern, Balken und Nägeln ihre eigenen Holzhütten. In denen können sie dann am Ende sogar schlafen. Es ist der Abenteuerspielplatz der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Oedekoven, den es bereits seit Ende der 80er-Jahre gibt und der mittlerweile eines der größten Ferienangebote im Rhein-Sieg-Kreis ist. Spannend ist das vor allem für die Kinder, die ihre Ferien zu Hause verbringen. Johanna Risse berichtet.