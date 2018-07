Das Programm am Sonntag, 29. Juli 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Europas Heilige Wanderer

Pilgern hat eine lange Tradition. Doch warum wird eigentlich gepilgert und wohin? Darüber können Sie bei einem Besuch im Heimatmuseum Beuel mehr erfahren. Die Ausstellung „Europas Heilige Wanderer“ bietet ganz besondere Fundstücke: Kuratorin Inke Kuster erzählt im Studiogespräch, was die Besucher erwartet und welche Heiligen speziell für Bonn und die Region wichtig sind.

Was bedeutet eigentlich Frieden?

In den Sommerferien gibt es viele Angebote für Kinder und Jugendliche. Der “Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge” hat beispielsweise eine deutsch-französische Jugendbegegnung organisiert, die diese Woche in der Medienwerkstatt Bonn zu Gast war. Die Jugendlichen waren als Reporter unterwegs und haben nachgefragt, was für die Bonner eigentlich Frieden bedeutet.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

—————————

DIE JUGEND AN SICH – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Sommerferien in Bonn

Schwimmbadbesuch, Eis essen, die eigene Heimat mal besser kennenlernen oder lieber doch in Urlaub fahren? Die Möglichkeiten in den Sommerferien sind vielfältig. Die Jugendredaktion hat mal nachgefragt, was die Bonner so geplant haben. Und es gibt auch einen Rückblick auf das Wincent Weiss-Konzert beim Kunstrasen Bonn.

Moderation: Diana Vajbert und Klara Lichtenthal

Redaktion und Produktion: Said Suma

—————————