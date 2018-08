Das Programm am Sonntag, 5. August 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Eltern auf Zeit

Das Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern und umgekehrt ist während der Pubertät oft großen Spannungen ausgesetzt. Allerdings gibt es auch Kinder, deren Verbindung zu ihren Eltern schon viel früher und dauerhaft abreißt. Wenn Eltern z.B. an Suchtkrankheiten leiden, Gewalt anwenden oder ihr Kind der Verwahrlosung aussetzen: Dann ist das Jugendamt gefragt, das Kind in Sicherheit zu bringen. In Bonn organisiert das „Netzwerk Kinderbetreuung” die Suche nach und die Ausbildung von Kurzzeitpflegeeltern. Dana Schuster hat solch ein Elternpaar samt Pflegekind getroffen, um mehr über diese außergewöhnliche Form von Familienleben zu erfahren.

Moderation: Irene Groß

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

NACHGEFRAGT – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Vor, während und nach der Liebe

Was könnte es Schöneres geben, als mit dem liebsten Menschen harmonisch und friedlich den Sommerurlaub zu verbringen?! Manchmal wird diese Erwartung von der Realität ins genaue Gegenteil verkehrt. Wie kommt so was? Und wie soll es weitergehen, wenn, zu Hause angekommen, gleich die komplette Beziehung infrage gestellt wird? Wie lebt es sich in Trennungsphasen, nach einer Scheidung oder auch ganz ohne Partner? Die Kath. Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen hält für jede Lebenssituation Rat bereit. Im Interview gibt Einrichtungsleiterin Heidi Ruster Einblicke in die Angebote.

Moderation: Johanna Risse

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

