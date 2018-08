Die Sendung am 12. August 2018

Zum Helena-Tag: Verstecktes Kleinod im Bonner Modehaus

Am 18. August ist der Gedenktag der Heiligen Helena. Wer in der Damenabteilung im ersten Stock des Bonner Kaufhauses „Sinn” nach Blazern und Kleidern schaut, ist einer Helena-Stätte ganz nah. Hinter einer großen Fensterfront versteckt sich eine kleine Helena-Kapelle aus dem 12. Jahrhundert, die den Kanonikern des Cassiusstiftes einst als Hauskapelle diente und von außen nur aus dem Modehaus zu betrachten ist. Ein Kleinod, das in der langen Tradition der Bonner Helena-Verehrung steht. Johanna Risse berichtet.