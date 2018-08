Die Sendung am 26. August 2018

Kirchliche Anlaufstelle für Geschiedene und Wiederverheiratete

Laut Statistischem Bundesamt haben sich im Jahr 2017 in Deutschland mehr als 150.000 Menschen scheiden lassen. Für sie und all jene Menschen, die in Trennung leben, gibt es in Bonn eine kirchliche Fachstelle: ein dauerhaftes Forum mit Angeboten für Menschen nach Trennung oder Scheidung und für Wiederverheiratete. Eingerichtet wurde es von der katholischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in der Bonner City. Das Forum steht für Anerkennung und Wertschätzung für Menschen in dieser Lebenssituation. Johanna Risse berichtet.