Das Programm am Sonntag, 26. August 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Bürgerantrag in Bonn

Unser Redaktionsmitglied Uwe Werner Schierhorn hat ein ganz persönliches Herzensprojekt: Er hat einen Bürgerantrag in Bonn gestellt. Warum? Er wünscht sich einen Archipov-Petrov-Platz – einen Ort, der nach Wassili Archipov und Stanislav Petrov benannt ist. Denn diese zwei eher unbekannten Männer haben sich durch mutige Entscheidungen um den Frieden verdient gemacht. Am 5. September ab 17 Uhr berät der Stadtrat über Uwes Antrag.

Limp Bizkit beim Kunstrasen-Finale

Die Konzerte auf dem Kunstrasen waren das große Open-Air-Event für Musikliebhaber in Bonn. Und für das Finale standen Limp Bizkit auf der Bühne. Die amerikanische Nu-Metal-Band ist schon eine große Nummer – mit über 40 Millionen verkauften Alben seit 1994. Johanna Risse erzählt, was die Band so auf der Bühne geboten hat.

Moderation: Lydia Papenfuss

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

DIE JUGEND AN SICH – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Sommerzeit: Festivals und Urlaubswünsche

Für viele Musikliebhaber gehören Festivals zur Sommerzeit dazu – mit tollen Musikern und großem Publikum. Aber ohne die vielen Mitarbeiter und oft auch ehrenamtlichen Helfer würde das nicht funktionieren. Die Jugendredaktion hat mit solch einer ehrenamtlichen Helferin über ihre Erfahrungen gesprochen. Außerdem ging es mit dem Mikrofon in die Bonner Innenstadt mit der Frage: Wohin möchten Sie am liebsten verreisen?

Redaktion und Produktion: Said Suma

Moderation: Diana Vajbert und Marc Linten

