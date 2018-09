Das Programm am Sonntag, 2. September 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Bonns Beitrag zur Gamescom 2018

370.000 Besucher meldete der Veranstalter in diesem Jahr: Absoluter Rekord. Viele Besucher waren nicht nur gekommen, um Videospiele zu testen, sondern auch um “Loot” einzusammeln – Merchandisingartikel der Spielehersteller. Tobias Kugelmeier hat in die Taschen der Geschenkejäger hineingeschaut und das berauschende Animationsprogrammm an manch einer Bühne beobachtet. Außerdem hat er zwei Bonner Organisationen am Stand besucht, die eine andere Seite der Gamescom repräsentieren: “Update” macht Jugendliche darauf aufmerksam, dass Medienkonsum immer häufiger zu suchthaften Auswüchsen führt. Die “Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien” weist darauf hin, dass sie Spiele ggf. indizieren kann, sobald ihr Personen mögliche Gefährdungen und Gesetzesverstöße melden.

Moderation: Kira Heinen

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

NACHGEFRAGT – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Glaube und Heimat 2018

Prof. Rainer Bucher lehrt Theologie an der Universität Graz. Am Dienstag stellt er seine Gedanken im “Forum Pauluskirche” in Bonn-Beuel vor. In unserem intensiven Radiogespräch deutet er schon einmal an, in welcher Beziehung die beiden Begriffe “Glaube” und “Heimat” zueinander stehen, welche Risiken ein erzwungenes Heimatgefühl mit sich bringen kann und wie Christsein 2018 konkret aussehen könnte, wenn man daran interessiert ist, dass dieser Glaube nicht nur bleibt, sondern auch wächst.

Moderation: Susanna Biskup

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

