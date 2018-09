Die Sendung am 9. September 2018

Ansporn zum Umweltschutz

Seit 1989 feiert die orthodoxe Kirche einen „Tag der Schöpfung“, um so auf die ökologische Krise und der Bedeutung der Bewahrung der Schöpfung aufmerksam zu machen. Umweltschutz ist auch ein Herzensanliegen von Papst Franziskus. Vor drei Jahren führte er daher die sogenannte Schöpfungszeit ein: Sie beginnt am 1. September mit dem Weltgebetstag für die Schöpfung und endet am 4. Oktober, dem Fest des heiligen Franz von Assisi. Sie soll Ansporn sein, einen Schöpfungstag auch in den Regionen und Pfarrgemeinden zu begehen. So gibt es zum Beispiel am 16. September in Bonn einen großen Schöpfungsgottesdienst im Bonner Hofgarten.

Johanna Risse berichtet.