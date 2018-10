Das Programm am Sonntag, 30. September 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

BonnTastik: Texte treffen Bilder

“BonnTastik” – so heißt das gemeinsame Projekt des Bonner Malers Martin Welzel mit dem Bundesverband junger Autoren und Autorinnen. Was so herauskommt, wenn man phantastische Bilder und phantastische Literatur zusammenbringt oder als gemeinsames Werk mit mehreren Beteiligten entwickelt, darüber berichtet Dana Schuster.

Vom Verschwinden der Fachgeschäfte

Schaut man sich mal in der Bonner Innenstadt um, dann sieht man auf den ersten Blick viele Läden großer Ketten. Fachgeschäfte scheinen nur noch vereinzelt da zu sein. Was halten eigentlich die Bonner von dieser Entwicklung? Machen sie sowieso alles online? Oder nutzen sie lieber persönliche Beratung und Angebote vor Ort? Hans C. Jähnichen hat nachgefragt.

Moderation: Irene Groß

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

—————————

DIE JUGEND AN SICH – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Ein Blick auf WhatsApp

Für viele junge Leute ist der Alltag ohne Smartphone, die ganzen Apps und Social Networks kaum mehr denkbar. Besonders beliebt: WhatsApp. Das nutzen unsere jungen RadioredakteurInnen auch für die Redaktionsplanung. Ein guter Grund, den Dienst mal genauer unter die Lupe zu nehmen und nachzufragen, wie es auch ohne gehen würde.

Moderation: Lea Mühle und Lisa Röding

Redaktion & Produktion: Said Suma

—————————