Das Programm am Sonntag, 14. Oktober 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Powerpflanzen: Die grüne Apotheke

Bis Ende Oktober gibt’s in den Botanischen Gärten der Uni Bonn nicht einfach nur “schöne” Pflanzen zu sehen, sondern vor allem solche, die echte Wirkkräfte in sich tragen. Dass Kamille und Pfefferminze gut für den Körper sind, merkt jeder Erkältungskranke. Schon überraschender war es für Reporterin Erika Altenburg zu hören, dass auch Eibe und Hopfen in bestimmten Lebenssituationen das Mittel erster Wahl sind – allerdings nur, wenn sie fachgerecht aufbereitet werden. Einfach selber Blätter zupfen und Tee daraus kochen könnte fatale Wirkungen haben.

Moderation: Sofia Markou

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————

FRINGS ON AIR – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Von Beuel nach Australien

Wenn die Erinnerungen an die eigene Schulzeit vielleicht auch nicht ausschließlich positiv ausfallen, eine bestimmte Phase kann man sicherlich als “einmalig” verbuchen: Der Auslandsaufenthalt. Das Beueler Kardinal-Frings-Gymnasium unterhält eine Partnerschaft mit einer Schule in Australien, und darum wird es diesmal gehen. Außerdem waren die jungen Reporter zu Besuch bei ihren Schauspielerkollegen im Jungen Theater Bonn, um sich die Premiere von “TKKG” anzusehen.

—————————