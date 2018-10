Das Programm am Sonntag, 21. Oktober 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

LiGa – Leben nach der Psychiatrie

Schon seit 34 Jahren gibt es in Bonn ein Programm namens LiGa (Leben in Gastfamilien). Dabei werden psychisch kranke bzw. geistig behinderte Menschen an Gastfamilien vermittelt, damit sie in ein stabiles und selbstbestimmtes Leben zurückzufinden. Unsere Autorin Patrizia Guzman wurde kürzlich im Beueler „BonnLAB“ auf dieses Projekt aufmerksam. Dort war die Sozialarbeiterin Vanessa Siegel zu Gast, um aus ihrem Leben zwischen LVR-Klinik und Gastfamiliensuche zu erzählen.

Moderation: Lydia Papenfuss

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————

KURUX – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Von Skatern und Schauspielern

Vier Jahre lang hat die Initiative „Beton für Bonn“ darum gekämpft, dass es in der rechtsrheinischen Rheinaue einen Skatepark geben darf. Seit diesem Sommer ist er tatsächlich geöffnet, und unsere junge Kultur-Redaktion hat ihn sich mal aus der Nähe angesehen. Außerdem gibt’s einen Einblick in eine ganz andere Beueler Kulturwelt. Das Theater Marabu feiert demnächst seinen 25. Geburtstag und bekommt dafür gerade einen Film gedreht.

Moderation: Ellen und Cassius Siewert

Redaktion: Susanna Biskup

Produktion: Said Suma

—————————