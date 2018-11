Die Sendung am 4. November 2018

Segnung für Ross und Reiter

Pfarrvikar Michael Dörr aus Bonn-Vilich bekommt am Sonntag hohen Besuch – von Ross und Reiter. Von überall her, denn am kommenden Dienstag ist Leonhardstag, der Gedenktag des Heiligen Leonhard, und immer um diesen Tag herum erteilt der Pfarrvikar den traditionellen Pferdesegen. Denn der Heilige Leonhard gilt als Patron der Bauern und Haustiere, insbesondere der Pferde. Den Pferdesegen gibt es am 4. November um 12 Uhr vor der Kirche Sankt Peter in Vilich. Johanna Risse berichtet.