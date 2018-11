Bald im Briefkasten: Die Zeitschrift “Adventszeit”

Ist Rainer Maria Kardinal Woelki ein Fußballfan? Fragen wir ihn einfach mal, dachten sich Anastasia uns Finja, beide elf Jahre alt, und Pfadfinder aus Köln-Rondorf bei ihrem Interview mit dem Kardinal. Für die Zeitschrift „Adventszeit“ des Erzbistums Köln, die diese Woche in den Briefkästen aller Katholiken in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis liegt, durften sie ihn mal so richtig mit Fragen löchern. Johanna Risse berichtet.