Das Programm am Sonntag, 18. November 2018

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Frauenmuseum: 100 Jahre Wahlrecht

Als Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen durften, haben sich noch 83% an der Wahl beteiligt. Eine Ausstellung im Bonner Frauenmuseum geht zurück in die mittlerweile 100jährige Geschichte des Frauenwahlrechts. Man kann sehen, wie sich die Rolle der Frau langsam zu ändern begann: Eingeschnürte Taillen, Arbeitserlaubnis durch den Gatten, zugeteiltes Haushaltsgeld – vieles davon findet sich mittlerweile tatsächlich nur noch im Museum wieder. Erika Altenburg und Dana Schuster haben einen gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung unternommen. Und wir werden das Thema erneut aufgreifen, wenn die ehemalige Bundestagspräsidentin, Rita Süssmuth, am 7. Dezember ins KSI nach Siegburg kommt.

Moderation: Kira Heinen

Redaktion: Daniel Hauser und Christian Klünter

Produktion: Christian Klünter

KURUX – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Die 50. Sendung!

Im Sommer 2014 fing alles an mit unserer jungen Kultur-Redaktion. Das NRW-Förderprogramm „Kulturrucksack“ hat’s möglich gemacht. Kinder ab 10 haben sich in den Ferien mal aus der Nähe angeschaut, was es alles braucht, um eine Radiosendung auf die Beine zu stellen. Und weil das so viel Spaß gemacht hat, haben sie einfach eine Redaktion gegründet und weitergemacht. In der Jubiläumsausgabe blicken sie auf die Highlights ihrer vierjährigen Geschichte zurück und lassen gemeinsam die (Limo-) Korken knallen.

Moderation: Norina Gaenicke, Elena Castorina, Susanna Gärtner und Simon Röding

Redaktion: Susanna Biskup

Produktion: Said Suma

