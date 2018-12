Das Programm am Sonntag, 25. November 2018

+++ ACHTUNG: Liebe Besucher, da unser Podcast-Host derzeit mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, sind unsere Audios momentan ausschließlich auf unserer Soundcloud-Seite abzurufen +++

KREUZ&QUER – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Elternbildung = Kindergesundheit

Eine Studie der Krankenkasse DAK hat Zahlen geliefert für den Zusammenhang zwischen dem Bildungsgrad von Eltern und dem Gesundheitszustand ihrer Kinder. Karies und Übergewicht sind demnach in Familien mit niedrigem Bildungsstand wesentlich häufiger ein Problem als in Akademikerfamilien. Das Mahlzeitenprojekt im Bonner Caritas-Jugendzentrum „Uns huus“ will sich mit dieser Erkenntnis nicht abfinden, sondern arbeitet pädagogisch und mit viel Spaß dagegen an. Johanna Risse hat das Projekt in der Nordstadt besucht.

Serie: Obdachlosigkeit – Folge 1

Serien sind der Renner im Fernsehen und bei Videostreaming-Portalen. Da haben wir uns in der Redaktion gedacht: Warum machen wir sowas nicht eigentlich auch mal im Radio und im Podcast? Und welches Thema eignet sich dafür, weil man nahezu endlos darüber erzählen könnte? Redaktionsmitglied Juan Alfaro kam auf das Thema „Obdachlosigkeit“, weil es ihn in seinem Alltag in der Bonner Innenstadt ständig beschäftigt und die Not der Obdachlosen in der kalten Jahreszeit besonders deutlich wird. In Folge 1 unserer Serie erklärt er seine Idee.

Moderation: Lydia Papenfuss

Redaktion: Daniel Hauser & Christian Klünter

Produktion: Christian Klünter

DIE JUGEND AN SICH – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Ehrenamtliches Engagement

Ida ist 18 Jahre alt. Ein Jahr lang hat sie ehrenamtlich in einem Flüchtlingsheim gearbeitet. Im Studiogespräch erzählt sie, was sie in dieser Zeit alles erlebt hat und was ehrenamtliches Engagement für sie bedeutet. Und was denken die Bonner so ganz allgemein über das Thema Ehrenamt? Die Jugendredaktion hat sich mal umgehört und ein paar Geschichten gesammelt.

Moderation: Lea Mühle und Lisa Röding

Redaktion und Produktion: Said Suma

